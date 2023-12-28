大選政見會今晚最終場　藍綠白9天3度對決

2024大選最終場的候選人電視政見發表會在台視登場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選最終場的候選人電視政見發表會今晚7點在台視登場，台灣民眾黨柯文哲、民進黨賴清德和中國國民黨侯友宜將再度透過3輪政見發表交鋒，是9天內3度對決。



前面兩場的電視政見會中，首場3方互攻兩岸議題、“國家認同”及居住正義；第2場三方則針對核能等能源議題過招，今天的最終場會聚焦在何項議題上，受到外界關注。在開場前兩個多小時，已有大批媒體湧入，加上內外場有眾多警察和維安人員佈署，眾人忙進忙出，讓現場瀰慢一股緊繃氣息。



2024大選將在明年1月13日投票，電視政見發表會共舉辦4場，其中“總統”候選人3場、副手候選人1場，每位候選人在每場電視政見發表會的發表時間分3輪、每輪進行10分鐘。



政見發表會雖未有交叉詰問等環節，但侯友宜和賴清德雙方前兩場都透過3輪發表政見的時間，來回激烈攻防，柯文哲則大多僅闡述自己政見，並未加入戰局，今天是否會改變風格，也是觀察重點。



而這場公辦政見發表會結束後，由11家媒體共同主辦、公視製播的電視辯論會將於30日下午2時展開；副手候選人電視辯論則在元旦下午2時舉行。