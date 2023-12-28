參加鄉民大學問錄影　侯友宜：杜絕校園暴力

國民黨2024候選人侯友宜（左）與節目主持人扮裝模仿的“侯有疑”合影。（侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北12月28日電／中國國民黨2024候選人侯友宜28日參加NOW NEWS新聞網路節目《鄉民大學問》錄影，接受主持人郭子乾扮演的“韓國魚”及現場大學生提問。關於近來國中生遭刺事件，該如何杜絕校園暴力？侯友宜強調，校園安全不會只是單一地區，單一事件，而是全台必須一起面對的嚴重問題。侯重申必須迅速解決校園暴力問題，讓悲劇不再發生，校園安全絕對零容忍。



侯友宜說，對於新北市發生這樣嚴重暴力事件他感到非常痛心，事發當晚趕到醫院探視孩子及家屬。拜託醫院一定要全力救治，市府局處也盡力協助。但很遺憾，沒能夠救回孩子。



侯友宜表示，暴力、毒品、詐騙、幫派犯罪入侵校園、影響社會，他曾擔任過治安首長，非常重視，認為必須要立即檢討相關法令，包括現行的少年事件處理法，“教育部”頒布的“校園安全管理注意事項”內容是否寬鬆，同時可以參考日本相關犯罪法令，一起納入討論。尤其對於吸收未成年的幫派分子，不論主從，都要加重量刑！一定要防止這些犯罪行為，進入校園，侵害孩子。他重申必須迅速共同面對解決校園暴力問題，讓悲劇不再發生，校園安全絕對零容忍。



現場大學生針對凱旋苑議題犀利提問，說外界很多人質疑如果真的在意居住正義，為何不能現在就提前跟新壽公司解約，還要等到2026？侯友宜回應表示，凱旋苑與新壽公司有七年的合約到2026年為止，必須照顧保障現在居住在內50多位住戶的權益，總不能把他們趕出去。但另一半52間還沒出租的空戶，現在起就立即做青年住宅，不必等到2026年。只要符合40歲以下，家庭年收入不超過新台幣133萬等資格，每個月單人房補助6400元、雙人房補助7000元，以照顧弱勢青年學生。



節目主持人郭子乾挑戰現場換裝，前半段扮演“韓國魚”，後半段更首度扮裝模仿“侯有疑”，逗趣詼諧的肢體動作和語言，讓侯友宜忍不住大笑。侯友宜用流利的國台雙語與現場大學生一來一往回答提問，讓大學生們頗為驚艷，看見與印象截然不同的侯友宜。

