中評社北京12月28日電／網評：這樣的語文課多美好



來源：廣州日報 作者：庹亞男



前不久，浙江杭州丁蘭實驗中學的一堂語文課視頻出圈了，這是他們的語文老師王楊軍的新嘗試，學生們出色的語文表達能力以及富有詩意的課堂氛圍受到很多網友的喜愛。（12月26日光明網）



為什麼他的語文課火出圈了？用一個關鍵詞概括：別出心裁。



印象里，大多數語文課堂總是和朗誦、提問、默寫等環節密切關聯。學生們跟隨老師的指引，一步一步通過這些“關卡”環節，繼而“解惑”“獲知”。而王楊軍的語文課堂卻不太一樣，他添加了很多別出心裁的教學設計。比如，用飛花令賽詩玩詩，組織學生寫對聯、對成語；甚至於，三句半的表演形式也被他融入了詩歌教學中。不難看出，從遊戲到競賽再到表演，他的這些教學設計，讓原本常規的內容變得更加有趣，也讓課堂氛圍變得更加活潑，這或許是學生和觀眾“心水”語文課堂的原因之一。



其實，王楊軍上課還有一個與眾不同的創意，那就是帶著相機上課、拍攝學生發言。無論是詩歌比拼、作文朗誦，還是上課發言、課後作業，他將學生在這些環節的表現拍攝下來，剪輯製作成短視頻。而這一“操作”也著實為他的課堂增色不少。對他來說，在拍攝製作視頻的過程中，可以更加細致、準確地挖掘學生的閃光點，從而更好地因材施教。同時，通過家長、網友的反饋，也能督促他設計出更加精細、有趣的課程。而對學生來說，鏡頭作為一個“記錄者”，也會在無形之中形成一種督促和激勵。長久下來，學生面對鏡頭，不僅膽子變大了，表達能力也練出來了。



其實，一堂課上得好不好，學生最有發言權。在王楊軍的課堂上，學生們不是一臉嚴肅地聽課，而是面帶笑容、充滿自信地展示自己的成果，品味語文的樂趣，這樣的語文課多美好。如將這樣的語文課堂“拎出來”供同行細細品味，借鑒參考，從而催生更多魅力課堂，那麼，這堂語文課的價值更大。