中評社北京12月28日電／網評：摸清職工體質家底 利於維護職工健康



來源：北京青年報 作者：時 本



近日，由國家體育總局體育科學研究所發布的《2023年職工體質檢測“萬里行”典型工種體質狀況報告》，對從事傳統重工業、高科技產業和新興服務業等行業的職工體質進行了抽樣檢測，在職工體質健康“摸底”工作上邁出了重要一步。在7個月的時間裡，“萬里行”活動走進全國10個省（區、市）的22家企業，為近萬名職工進行了體質測試，最終出爐這份《報告》。（12月27日《工人日報》）



過去維護職工健康的常見做法是，在病種上重點針對職業病展開行動，在推進健康項目時，則通常以具體的單位為主。過去也會針對一些行業和地區進行職工體質調查和健康維護，但規模普遍較小。不同的是，今年5月份啟動的企業職工體質檢測“萬里行”活動，則在規模和範圍上更進一步，可站在全局的角度，全面且詳實地摸清我國職工體質的“家底”。



事實證明，這次“萬里行”的確不虛此行，獲得的健康數據和結論都具有很高的質量和參考價值。從有利的一面看，我國職工的體質狀況整體較好，四分之三的職工體質綜合評價達到合格及以上水平，其中達到優秀或良好水平的職工比例為三分之一。此外，非體力勞動者的體質綜合水平好於體力勞動者，女性職工和低年齡組職工的體質綜合水平分別優於男性職工和高年齡組職工。



另一方面，通過這次體質測試發現的問題同樣不容忽視。比如，不論從事體力勞動還是非體力勞動的職工，超重肥胖和體重過低的“兩極”問題都值得警惕；較為普遍存在的心肺耐力欠佳問題，導致慢性病風險增高。此外，快遞從業人員下肢力量相對較弱，而科技人員和辦公室人員上肢力量不足可能導致腕疼痛、“鼠標手”、頸椎和肩部肌肉過度緊張，引發頸椎病、肩周炎等健康問題。這些都應該引起高度重視。

