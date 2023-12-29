國防部12月例行記者會內容全文

國防部12月例行記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）國防部28日下午舉行12月例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主持記者會並就中美兩軍關係、台灣問題、中菲海上爭議等答記者問。以下是發布會全文實錄：



吳謙：各位記者朋友，大家下午好！歡迎出席本月的國防部例行記者會。今天我有兩條信息需要主動發布。



第一條是關於2023年全軍軍事訓練工作。



今年以來，全軍部隊認真學習貫徹黨的二十大精神，緊扣建軍一百年奮鬥目標，聚焦備戰打仗，堅持實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，加快推進軍事訓練轉型升級。一是突出打牢訓練基礎，組織召開全軍基礎訓練現場會，推開專長化任教、集約化組訓、模擬化訓練、標準化考核的組訓模式方法，推動構建基礎訓練轉型發展新格局，夯實打勝仗的根基和“底盤”。二是突出實戰實訓，堅持以聯為綱的練兵理念，常態組織基於現實威脅的實戰化訓練，深入展開各層次各領域對抗訓練，部隊實戰化訓練水平持續提升。三是突出科技練兵，強化“科技＋”“科學家＋”“網絡＋”訓練理念，廣泛開展基地化模擬化網絡化訓練，軍事訓練質效不斷提高。四是突出抓好中外軍事訓練合作交流，持續推動開門練兵，與37個國家開展34場聯演聯訓聯賽，不斷拓展軍事訓練國際合作的層次水平。



新年度新征程，全軍官兵將深入貫徹習近平強軍思想，以“時刻準備著”的戰鬥姿態投入實戰化軍事訓練，堅決完成黨和人民賦予的新時代使命任務。



第二條是關於中國—阿拉伯國家特戰反恐研討會。



12月26日至30日，中國人民解放軍南部戰區在廣州舉辦中國—阿拉伯國家特戰反恐研討會，沙特阿拉伯、卡塔爾、阿曼等國家特戰反恐部門領導或部隊指揮官參加。



與會各方圍繞“聚焦特戰反恐合作，推動構建中阿命運共同體”主題，深入研討地區恐怖主義新動向及聯合應對，特戰反恐部隊的組建、訓練與實戰，城市特戰與反恐行動，反海盜和海上恐怖主義應對等議題。此次活動旨在深化中國和阿拉伯國家特戰反恐領域交流合作，推動構建中阿命運共同體。