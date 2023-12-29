國防部：敦促美方懸崖勒馬　停止武裝台灣

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校28日在12月國防部例行記者會上就美台發展軍事聯繫予以駁斥。他指出，美方通過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的“賭注”行為。美方與中國台灣地區發展軍事聯繫，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。



美國總統拜登近日正式簽署“2024財年國防授權法案”，包括提高美國軍費、增強太平洋威懾力及對抗中國在“印太”地區軍事擴張等，還提出要協助台灣加強防務。



吳謙就此指出，美方法案無端渲染所謂“中國軍事威脅”，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中國軍隊對此強烈不滿、堅決反對。



吳謙說，美國國防費在世界主要國家中名列第一，高於其後9個國家軍費的總和，約占全球軍費開支總額40%。美方一方面加速自身軍力發展，強化亞太軍力部署，鞏固雙邊軍事同盟，拼凑三邊安全夥伴關係和“四邊機制”；另一方面卻一再拿中國說事，炒作並不存在的“中國軍事威脅”，種種操弄加劇國際社會的陣營對抗和軍備競賽態勢，對當前的國際安全體系和全球治理體系造成嚴重衝擊。我們要求美方摒棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰思維，客觀理性地看待中國、看待中國軍力發展，以免陷在霸權迷思中難以自拔。



吳謙強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫。美方通過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的“賭注”行為。我們要求美方充分認清該法案涉華條款的嚴重危害性，停止借任何名義、以任何方式武裝台灣，停止“以台制華”的挑釁行徑，以實際行動維護地區和平穩定。



此外還有記者提問稱，美國媒體近日報導，台灣將派遣約600名軍事人員前往美國，接受台灣已購買但尚未收到的武器培訓。



吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方與中國台灣地區發展軍事聯繫，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，嚴重損害中國主權安全，嚴重破壞台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們敦促美方懸崖勒馬，停止武裝台灣的危險舉動，以實際行動履行不支持“台獨”的承諾。玩火者必自焚。我們正告民進黨當局，妄圖倚仗外部勢力“以武謀獨”，終將以失敗告終。

