國中生遭割頸亡范雲被罵爆　鍾沛君問她一句話

國民黨台北市議員鍾沛君問綠委范雲，若這些年不是一昧地討好年輕人，拔教官的牙、奪老師的權，會不會就能少發生一些喋血悲劇？（照:鍾沛君臉書） 中評社台北12月28日電／新北市一名國三男生日前在校遭同學以彈簧刀割頸致死，震驚全台。民進黨“立委”范雲因曾稱任意搜查學生背包是“黑心校規”，今遭網友罵翻。對此，國民黨台北市議員鍾沛君反思，若這些年不是一昧地討好年輕人，拔教官的牙、奪老師的權，會不會就能少發生一些喋血悲劇？“范雲委員，妳同意嗎？”



鍾沛君28日在臉書發文表示，范雲今年1月曾與人本教育基金會一起召開記者會，揭發某公立高職舉辦畢業旅行，校方要求學生打開行李讓教官檢查，當時范批評，這是所謂“校園威權”的展現，要求“教育部”調查並追究責任。



鍾沛君質疑，社會部分人士對何謂“進步價值”的判斷與追求，是否已到了走火入魔的程度？尊重學生權利固然很重要，但是不是忘了教育，其實還包括“管教？”



鍾沛君直言，雖然找不到那次畢旅檢查是否有找到危險物品的更多資訊，但也忍不住反思，若這些年不是一昧地討好年輕人，拔教官的牙、奪老師的權，“多說兩句規矩就是迂腐，多訂兩條校規就是威權”，是否就不會讓一線教育人員孤立心寒？能在校門口擋下彈簧刀，少發生一些喋血悲劇？“范雲委員，妳同意嗎？”



