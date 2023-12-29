美慫恿菲侵權挑釁？國防部：中方不吃這一套

國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校（中評社 海涵攝） 中評社北京12月29日電（記者 海涵）國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校28日在12月國防部例行記者會上表示，美方為了一己私利，慫恿挑動菲方侵權挑釁，還妄圖用什麼《美菲共同防禦條約》威脅、脅迫中方，中方不吃這一套。



有記者提問稱，美國防部發言人稱，中國軍艦近期在南海地區對合法作業的菲方船只採取不安全操作行為，此舉極不負責。美菲軍方正保持密切溝通。美方履行《美菲共同防禦條約》義務的承諾堅定不移。請問對此有何評論？



吳謙表示，美方言論罔顧事實、顛倒黑白，無端指責中方正當維權行為，對此我們強烈不滿、堅決反對。中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。美方為了一己私利，慫恿挑動菲方侵權挑釁，還妄圖用什麼《美菲共同防禦條約》威脅、脅迫中方，中方不吃這一套。



吳謙說，仁愛礁問題是中菲之間的事，與第三方無關。我們要求美方立即停止插手南海問題，停止慫恿鼓動支持菲方侵權挑釁，以實際行動維護地區和平穩定。



會上，也有記者提問稱，菲軍政官員多次表示，中國海警在仁愛礁附近使用水炮襲擊菲律賓船只，並對菲船進行衝撞，引發地區局勢緊張。此外，菲方稱中方還使用遠程聲波裝置和軍用級激光器攻擊菲船員。請問對此有何評論？



吳謙表示，有關言論純屬不實炒作。菲方不顧中方一再勸阻，執意派船闖入中國仁愛礁鄰近海域，還以挑釁性方式衝撞中國海警船並導致刮蹭，這種行徑是非常危險的，也是極不專業的。中國海警依法採取必要措施予以規制，完全合理合法。



吳謙說，我們注意到，菲方號稱“人道主義運補”，但運補船隊裡卻搭載著大量媒體記者，發了很多假消息。依我看，這哪是什麼人道主義運補，這完全是“碰瓷”，是作秀。至於使用所謂“聲波”和“激光”武器，完全是無中生有。中方既沒有意圖，也沒有必要使用類似裝置。中方始終致力於通過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定，但也不會對菲方一而再、再而三的挑釁滋事坐視不管。





