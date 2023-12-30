中評鏡頭：兩岸媒體人走進北京城市副中心

相關負責人與記者團一行在北京城市圖書館合影留念（主辦方供圖） 中評社北京12月30日電（記者 李子寧）由國務院台辦新聞局和北京市台辦共同組織的“走進城市副中心”活動28日在北京通州舉行，兩岸媒體人共同走進新建成的北京城市圖書館、大運河博物館及北京藝術中心，感受北京城市發展新脈動。



記者團一行首先來到剛剛開幕的北京城市圖書館，一進入館內，不少隨行記者都被館內極具特色的設計所吸引，紛紛拿出手機拍照留念，走到位於地下一層的立體書庫時，記者們更是直呼壯觀。



據介紹，北京城市圖書館以中國傳統文化符號“赤印”為建築設計理念，以“親民 特色 智慧”為功能設計理念，為讀者打造一處集知識傳播、城市智庫、學習共享等功能於一體的復合多元文化綜合體，擁有世界最大的單體圖書館閱覽室、國內藏量最大的智能化立體書庫、國內首家綜合性非遺文獻閱覽空間、國內面積最大的少兒室外閱讀活動空間和最專業的視聽藝術館，通過展示、體驗、交流互動等方式，開展多層次、多維度的閱讀服務，為讀者增添“臨山間、於對下、勤閱覽”的閱讀雅韵。



參觀完北京城市圖書館後，記者團一行來到附近的大運河博物館參觀。博物館內設有基本陳列“京華通惠 運河永濟——北京與大運河歷史文化陳列”；專題展覽“北京大運河攬勝圖卷”、“不止運河——沉浸式體驗展”；臨時展覽“北京畫院藏花鳥畫精品展”、“北京城市副中心建設發展影像展”；開放展示“石刻園林展示區”、“博物館防震科普展”、“公共藝術平台”等。其中，基本陳列“京華通惠 運河永濟——北京與大運河歷史文化陳列”以時間為軸，生動還原大運河的發展演變歷史，系統展現了大運河沿線的歷史人文價值與內涵。



據瞭解，北京大運河博物館圍繞大運河與北京相輔相成的密切關係，以人、水、城為內容主線，從人文地理視角、生態文明高度展示北京城市發展歷史、建設成就，推出一系列重磅展覽。以北京城市總體規劃為指導，緊密配合北京城市戰略定位，與首都博物館從歷史文化的角度共同詮釋“都”與“城”的關係。此外，隨著博物館對公眾開放，大運河文化、老字號傳承、非遺文化、通州地域文化與民族團結等5大主題社教活動也將陸續開啟，主要面向兒童、親子、成人等多種受眾，普及歷史文化知識，展現北京歷史風貌。