中評觀察：從區議員組成看地區治理新氣象

香港街頭的區選宣傳（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月2日電（記者 盧哲）香港特區第七屆區議會選舉於12月10日成功舉行，超過119萬選民踴躍投票選出176名地區委員會界別議員和88名地方選區議員。12月12日，特區政府宣布，行政長官已根據《區議會條例》委任179位人士為第七屆區議會的議員，另外，27位現任鄉事委員會主席亦已根據《區議會條例》確認有效登記為區議會當然議員。區議會資格審查委員會已審查並確認各委任議員的資格，以及各鄉事委員會主席登記為當然議員的資格，包括符合擁護基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件。獲委任人士的名單於12月14日刊憲。至此，由470人組成的新一屆區議會順利產生。為香港民主選舉和議會政治回歸理性揭開新的一頁。筆者觀察，當選及獲委任的區議員分佈各年齡段及各界別，以中青年及有地區經驗者為主力，展現了地區治理的新氣象，相信能提升地區治理效能的同時，也成為治港力量的蓄力池。



第七屆區議會全港18區共470個議席，264席經由投票程序產生，其中176席“地區委員會界別”議員由統稱“三會”的各區撲滅罪行委員會、防火委員會和分區委員會委員互選產生，競逐議席候選人有228名。88席地方選區議員分屬44個選區，171名取得“三會”委員提名後“入閘”的候選人透過“雙議席單票制”決出所有議席。



這是香港特區完善地區治理體系、重塑區議會制度後的首次區議會選舉。隨著選舉結束，香港的區議會重拾初心，全力發揮地區諮詢的角色和功能。重塑後的區議會回復基本法第97條規定的“非政權性的區域組織”定位，職能包括負責收集市民意見及向特區政府反映民意，例如就地區交通、文化、康樂、居住環境和公共衛生等問題，提供意見和支援，發揮地區組織的力量。這將有助進一步完善特區政府的地區治理架構，提升地區治理能力，增強地區治理效能，協助行政部門執行政策，讓市民獲得更貼心及貼地的地區服務，凝聚社區力量。而由各區民政事務專員擔任區議會主席，帶領區議會處理民生事務，並為區內居民提供諮詢和轉介服務，協助政府掌握地區脈搏，加強政府在全港層面統籌力度，將有利貫徹落實行政主導，實現良政善治。



筆者觀察，當選區議員呈現年輕化、專業化特色。素質高、形象好、熱心服務社區的人才脫穎而出。很多當選人年齡介乎30至40歲之間，年富力強、幹勁十足。絕大部分當選區議員具有大學以上學歷，不少人擁有律師、工程師、會計師等專業資格。



按政治聯繫劃分，以參選者計，將“地區委員會界別”與地方選區合併計算，建制派第一大黨民建聯與建制派第一大工會工聯會派出了超過40%的候選人；特區行政會議召集人領導的新民黨佔7%；代表商界的自由黨和經民聯共佔不到7%；約39%參選人報稱獨立、無政治聯繫或未標明政治聯繫。



以當選情況看，民建聯佔147席成區議會最大黨，佔整體區議員31.3%。其餘政黨依次為工聯會43席、新民黨／公民力量25席、經民聯24席、自由黨8席。其中，在特區政府公布的委任名單中，民建聯有38席，佔委任名單21.2%；其次是16席的工聯會；新民黨／公民力量和經民聯各佔10席，自由黨和勞聯則分別佔3席和2席。