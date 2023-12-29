央視財經香港論壇　聚焦科創經濟發展

第十三屆央視財經香港論壇（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月29日電（記者 段曉魯）“第十三屆央視財經香港論壇”28日在香港舉行，本屆論壇主題是“科技創新：激活經濟發展新動能”，來自內地與香港的百餘位政界、科學界、商界代表圍繞“科技創新如何賦能經濟高質量發展”展開廣泛的交流和探討。



香港特區行政長官李家超表示，今年論壇是疫情後首次回到香港舉辦，香港正積極發展成為國際創科中心，“一國兩制”下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，創科發展是特區政府的施政重點。在去年年底公佈的《香港創新科技發展藍圖》中，重點發展策略包括“深化與內地創科合作，更好融入國家發展大局”和“善用香港國際化優勢，拓展環球創科合作”，引領香港實現創科願景。



全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯李大宏指出，科技創新這一關鍵變量，正在成為引領中國經濟高質量發展的最大增量。在發揮香港所長、服務國家所需方面，未來可以從三個方面進一步發力：一是善用香港營商環境優勢，加快聚集創新要素；二是善用香港原始創新優勢，推進與內地產業鏈條深度融合；三是善用香港國際化優勢，助力國家提升在全球創新格局中的地位。



中央廣播電視總台編務會議成員兼總經理室總經理彭健明表示，迎著粵港澳大灣區加速融合發展的東風，央視財經香港論壇已成為財經領域每年的重要活動和有著深遠影響力的國家品牌，受到粵港澳大灣區社會各界的普遍關注。中央廣播電視總台將充分發揮總台宣傳報導主力軍壓艙石的重要作用，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長提供有力輿論支持，一如既往地推動內地與香港的交流合作，助力香港更好融入國家發展大局，創造更加美好的未來。



論壇討論環節，特區政府創新科技及工業局局長孫東、深圳晶泰科技有限公司董事長溫書豪、香港中文大學（深圳）理工學院院長唐本忠圍繞“科技創新：激活經濟發展新動能”主題展開討論。相關內容，將於近期在中央廣播電視總台財經節目中心《對話》欄目播出。