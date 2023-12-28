美國“朱諾”探測器將近距離飛越木衛一

中評社北京12月28日電／據新華社報導，美國航天局27日說，木星探測器“朱諾”將於12月30日近距離飛越木星衛星木衛一，屆時可以對這顆以劇烈火山活動著稱的星球進行高清觀測。



木衛一，又名“艾奧”，經常出現劇烈火山活動，是太陽系中地質活動最活躍的星球之一。木衛一由伽利略等人於1610年首先發現。



美國航天局說，12月30日“朱諾”近距離飛越木衛一時，距其表面僅有大約1500公里，探測器上攜帶的3個專業照相設備都將處於工作狀態，預計將獲取大量觀測數據。其中，“木星紅外極光成像儀”以紅外方式拍攝圖像，收集木衛一火山熱信號；“恒星參考單元”將獲得迄今最高分辨率的木衛一表面圖像；“朱諾相機”將拍攝可見光彩色圖像。



“朱諾”項目首席科學家斯科特·博爾頓介紹，憑借這次飛越時獲取的數據以及此前的觀測，項目團隊可以更好地研究木衛一的火山是如何變化的，比如火山爆發的頻率、亮度和溫度，熔岩流的形狀如何變化，以及木衛一的活動與木星磁層帶電粒子流之間的聯繫等。



在這次近距離飛越之前，“朱諾”已經在距木衛一1.1萬公里至10萬公里的區間遠距離觀測木衛一。此外，“朱諾”還曾近距離飛越木星的冰衛星木衛三“伽倪墨得斯”和木衛二“歐羅巴”。美國航天局說，按計劃，“朱諾”還將於2024年2月3日第二次近距離飛越木衛一。



“朱諾”木星探測器2011年升空，是美國航天局實施的一個重要深空探測任務。這一探測器攜帶了多種科學儀器，用於研究木星的結構、引力和磁場等問題。