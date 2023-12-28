專訪：美國須收回干預拉美國家事務之手

中評社北京12月28日電／據新華社報導，哥倫比亞安蒂奧基亞大學法律和政治學系國際關係問題教授哈維爾·桑切斯日前接受新華社記者專訪時表示，過去兩百年來，美國一直利用“門羅主義”獨霸拉美、干涉拉美各國事務。如今，時代正在改變，美國必須摒棄過時的“門羅主義”，收回其干預拉美國家事務之手。



1823年，時任美國總統詹姆斯·門羅發表所謂“門羅宣言”，宣稱“美洲是美洲人的美洲”。桑切斯說，為了維護其霸權，美國提出“門羅主義”，並據此不斷調整打擊和干涉對象。第二次世界大戰後，美國在許多拉美國家大搞干涉主義，將“門羅主義”當作阻止其他新勢力進入拉美的工具。



桑切斯表示，在“門羅主義”的大旗下，美國干涉拉美各國事務，在多個國家煽動政變，甚至策劃暗殺行動。“門羅主義”損害了拉美國家的主權，阻礙了拉美地區一體化進程。如今，時代正在改變，拉美各國人民已經覺醒，不願再被美國任意驅使。



他指出，如今，許多拉美國家的人民希望本國能夠以更加自主的方式發展經濟、處理外交事務。拉美將不再是美國一家獨霸的地區，拉美國家將與其他域外國家展開合作。如果美國想與拉美國家建立良好關係，就必須摒棄過時的“門羅主義”，必須放下傲慢、收回大棒，與拉美國家合作。



桑切斯認為，“門羅主義”下的美國，不僅把拉美當作其“後院”，甚至認為整個世界都從屬於自己。“門羅主義”無視現實，與時代發展趨勢背道而馳，不僅傷害拉美國家，而且流毒天下，必然會被唾棄。