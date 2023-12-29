李家超：把握前海橫琴發展機遇協調發展

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月29日電（記者 段曉魯）“第十三屆央視財經香港論壇”28日在香港舉行。香港特區行政長官李家超表示，特區政府歡迎中央上星期公布的“前海深港現代服務業合作區總體發展規劃”以及“橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃”，香港特區政府會帶領社會把握前海和橫琴發展的新機遇，積極貢獻區域協調發展，為國家高質量發展和高水平對外開放作出貢獻。



李家超表示，中央剛在上周公布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》，香港特區政府對此表示熱烈歡迎。兩個方案同樣強調發展科技創新服務，推動科技合作。香港特區政府會帶領社會把握前海和橫琴發展的新機遇，積極貢獻區域協調發展，為國家高質量發展和高水平對外開放作出貢獻。



李家超亦表示，特區政府會善用香港的全球網絡，促進環球創科合作。目前，兩個“InnoHK創新香港研發平台”分別集中在醫療科技和人工智能，已匯聚七家香港院校和研發機構，以及30多家來自全球11個經濟體的頂尖科研機構，參與的海內外科研人員達2500人。自己在《施政報告》提出，香港將設立第三個InnoHK平台，聚焦先進製造、材料、能源和可持續發展。為全力推動世界級環球科研合作，為人類命運共同體的持續發展貢獻力量。

