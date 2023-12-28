柯文哲談醫療長照勞保　為被害中學生默哀

民眾黨2024候選人柯文哲第一輪發表政見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選候選人最終場電視政見發表會今晚間7時登場，造成一名新北市國三學生遭同學用彈簧刀割頸致死，台灣民眾黨候選人柯文哲第一輪發表政見時先提及，新北國中生昨天宣告不治，讓他得知噩耗後感到心神不寧，想對這位同學的家屬表達關心跟陪伴，並請全台的同胞和他一起默哀。



柯文哲表示，他昨天準備政見會時心神不寧，因為看到新北國中生的命案，他要對同學和家屬表達關心和陪伴，邀請“全國”民眾一起默哀，每次事情發生後，媒體都會大肆報導，但都沒有下文，重點是要建立預防重於治療的機制，這需要跨越很多部會、還要民間單位協助，像是課後輔導班就需要民間組織幫忙。



柯文哲提到短板理論，水桶能裝多少水是最短的木板來決定，死去的孩子和拿出彈簧刀的孩子都是國中生，要思考的是為甚麼國中生會這樣，到底是拿著彈簧刀去學校不會被發現、發現也不能阻止，還是缺少了甚麼必要作為。建構一個社會安全網，讓學生、家長可以安全生活，這是作為領導人要思考的問題，他也邀請另外兩位候選人一起思考。



柯文哲回到今天的主題，醫療、長照、勞保，表示作為醫生他很注重人民健康，醫院急診人滿為患、住院要喬病房，表面民眾對健保滿意度很高，但實際檢查醫療品質，都比日韓還差，民眾對健保滿意，但醫療品質並不高，且醫護並不滿意。



柯文哲指出，民眾對健保的高滿意度，實際上是建立在對醫護人員的壓榨上，這個不能再繼續下去，健保快要破產下，他就發明總額制度，意思是不管做多少，錢就是這麼多，醫院會發現做越多就越虧本，回過頭來再去壓榨醫護人員，這就是血汗醫護不能解決的問題。



柯說，開藥多、檢查多、醫病關係差、醫療品質差，他認為台灣醫療要做全面體檢，病人要健康、醫護要健康，醫護要健康、健保要健康。



柯文哲提出，提高醫療衛生支出到總GDP的8%，目前僅6.6%；提高護理薪資，保障醫療品質；增加公費疫苗種類；建立權責醫護；巴士量表不是唯一標準，要簡化來協助“國人”；預防勝於治療；65歲以上長者，健保比照台北市制度。