香港海關首次偵破以跨國鑽石貿易洗黑錢案

中評社北京12月28日電／據新華社報導，香港海關28日表示，近日採取代號“破鑽者”的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，案件涉款約5億港元。此次行動為香港海關首次偵破集團利用鑽石貿易進行洗黑錢活動。



香港海關發言人當日在記者會上表示，海關人員今年初鎖定一個跨國洗黑錢集團並展開財富調查，並與印度海關進行情報交流。調查發現，集團成員分別於香港及印度兩地設立鑽石貿易公司，懷疑2021年期間從香港出口大量低價值人造鑽石到印度，在出口報關時虛報貨物為高價值天然鑽石，企圖合理地將巨額可疑資金從印度匯款到香港。上述期間的可疑交易總額高達5億港元。



發言人說，經深入調查後，海關人員於12月19日至20日採取執法行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名年齡介乎30歲至56歲的懷疑涉案人士，相信為跨國洗黑錢集團的主腦、骨幹及基層成員，並已凍結他們名下共約820萬港元資產。



發言人說，海關人員在涉案人士的住宅及商業單位中，檢獲大量懷疑人造鑽石、少量天然鑽石、折合約100萬港元外幣現金、多部手提電話、電腦、公司印章、銀行支票簿、銀行卡、銀行文件等。



據介紹，案件仍在調查中，4名被捕人士現正保釋候查，不排除會有更多人被捕。