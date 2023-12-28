李家超：將研究措施便利創新要素跨境流動

中評社北京12月28日電／據新華社報導，香港特區行政長官李家超28日表示，今年以來特區政府積極推動創科發展，在深化與內地創科合作方面取得系列成果。未來將就重點創科項目研究措施，便利創新要素跨境流動。



李家超在當日舉辦的第十三屆“央視財經論壇·香港”上致辭表示，自今年3月特區政府與國家科技部簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》以來，許多重要舉措得到落實，包括擴大國家科技計劃對港開放、促進科研要素跨境流動等。



他表示，特區政府與國家互聯網信息辦公室近日共同發布《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》便利措施及先行先試安排，這是具有標誌性意義的政策突破，有助於香港積極融入國家發展大局，助力香港建設成為“國際數據港”。



在與內地城市合作方面，李家超說，特區政府將全力支持河套深港科技創新合作區發展，並將和深圳市政府共同推進深港園區的協同發展，將為這個重點創科項目研究創新措施，讓人流、物流、資金流、信息流等在區內便捷流動。



他還說，特區政府將帶領社會各界把握前海和橫琴發展帶來的新機遇，積極貢獻區域協調發展，為國家高質量發展和高水平對外開放作出貢獻。



第十三屆“央視財經論壇·香港”由中央廣播電視總台與大公報、大公網聯合主辦。論壇以“科技創新：激活經濟發展新動能”為主題，香港與內地政產學研代表就如何依靠科技創新實現動力變革和動力轉換展開探討。