湖北恩施：做活山水文章　打造流域振興帶

中評社北京12月28日電／據新華社報導，特色農業產業形成規模、全域旅遊擦亮名片……記者近日在湖北省恩施州建始縣、來鳳縣走訪發現，當地放大生態文化優勢做活山水文章，一些以流域為依托的小型振興帶正茁壯成長、快速崛起。



仲冬時節，建始縣景陽鎮清江北岸大樹埡村，寬闊的村道兩旁，藍白相間的太陽能路燈、清新別致的農家小院和金燦燦的柑橘園，交織成一幅生機勃勃的鄉村振興圖。



近年來，景陽鎮圍繞秀美清江發展全域旅遊，帶動兩岸農業產業提質增效，農耕文化體驗、農業休閑觀光、特色水果采摘等新業態層出不窮。



“以往要背著橘子到處找買家，在街上守著賣一天還賣不了幾個錢。現在公路修好了，遊客進來摘橘子，車子進來拉橘子。”大樹埡村9組村民黃宗友說。



黃宗友和老伴兒丁學清栽了30多年的果樹，靠著賣柑橘供3個子女上了大學。據他介紹，過去柑橘1元錢1公斤，5年前公路修好後，柑橘銷量增加了很多，價格也翻倍了。



村黨支部書記黃彩森告訴記者，大樹埡村抓住機遇打造小水果示範帶，共種植玉皇柚、椪柑等2000畝，每年帶來收入1200多萬元。同時，為服務全域旅遊，全村已發展民宿農家樂13家。



在大樹埡村研學基地內記者看到，各類設施建設已基本完工，建築面積387平方米、配備了直播間的研學樓已裝修完畢。作為大樹埡村促進農旅、文旅融合發展的創新舉措，基地主推水果采摘和農耕文化體驗，扮演著推廣餐飲民宿、帶動消費、擴大農特產品銷售的角色，預計2024年初將投入運營。



景陽鎮黨委書記姚代武介紹，今年全鎮已接待遊客逾50萬人次，與2022年相比增長了3倍以上。全域旅遊的發展，既提供了大量就業創業機會，又促進了農產品銷售，清江兩岸7個村、社區的2萬多村民從中受益。

