江西建“幸福院”守護農村“一老一小”

中評社北京12月28日電／據新華社報導，為進一步滿足農村“一老一小”服務需求，今年以來，江西省已有14個縣在原來農村互助養老工作的基礎上，整合相關部門和社會組織服務資源，建成“一老一小幸福院”146個，因地制宜開展助餐、文化娛樂、志願活動等互助服務。



“以前，只能在家看看電視聊聊天，現在生活豐富多了，幸福院有門球場，老年大學老師還會來教學，學員們已打得有模有樣了。”遂川縣雩田鎮盤溪村焦學垠老人說。雩田鎮黨委委員袁燕介紹，幸福院每天會為70歲以上老人提供一日三餐，為失能、半失能、年長體弱等行動不便者提供送餐服務。目前，鎮里7個村已有126名老人在幸福院用餐。



安義縣結合群眾需求，在“一老一小幸福院”里規劃布局了幸福食堂、老少活動室、楊爺爺講堂、童趣樂園、童心港灣等區域。越來越多的農村老人和孩子，把“一老一小幸福院”當作第二個家。



江西省民政廳養老服務處副處長肖宇說，民政部門引入慈善部門鏈接的社會力量，整合教育場地、志願者服務等資源，有利於提高對農村“一老一小”的服務水平。



據瞭解，為進一步引導社會組織參與鄉村振興、服務基層治理，江西省民政廳印發的《2023年社會組織助力“一老一小幸福院”建設公益項目實施方案》明確，社會組織通過項目申報、審批立項後，開展“一老一小幸福院”公益援助，項目運作模式為“福彩公益資助、社會組織申報、民政部門管理、社會公眾監督、一老一小受益”。