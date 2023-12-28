重慶巴南：扮靚一條河改善一座城

中評社北京12月28日電／據新華社報導，69歲的四川美術學院退休教師張老師經常到家附近的花溪河寫生，他的畫筆見證了這條城市河流的生態蛻變。他對記者說：“前些年這條河兩岸都是小作坊、小工廠，河水臟臭、河道雜亂。現在污染企業沒了，修建了濱河公園，優美的環境讓我有了寫生的好地方。”



花溪河位於重慶市中心城區巴南區，全長63.6公里，是長江一級支流。巴南區50%的常住人口、60%的GDP來自花溪河流域範圍，也正因如此，由於城鎮化的快速推進、環保設施不配套等原因，多年來工業、生活污水直排河流，花溪河一度成了魚蝦絕跡的“黑臭水體”，被相關部門掛牌督辦。



巴南區生態環境局局長蔣渝介紹，通過修建污水處理廠、調水增加生態流量、加強多部門綜合執法等舉措，花溪河於2019年消除了劣V類水質，摘掉了“黑臭水體”的帽子。儘管水質得到改善，但河流生態仍未得到有效恢復。



問題在河裡，根源在岸上。2020年，針對花溪河反映出的城市功能、產業結構問題，巴南區啟動花溪河“清水綠岸”治理提升項目，投資約35億元，著力將花溪河打造成魚翔淺底的清澈河流、開放共享的綠色長廊，起到扮靚一條河改善一座城的效果。



花溪河大山村片區人口密集、商貿繁榮。在大山村水質淨化站出水口，記者看到雨污混流水在這裡經過處理變得清澈，注入花溪河。花溪河治理項目施工方負責人蔡寬說，由於片區居民小區多、部分污水管網破損，大山村箱涵雨污混流突出，施工方一方面新建、改建污水管網，一方面在箱涵末端建設水質淨化站，既不讓污水進入花溪河，又能為其補充水量。



目前，巴南區已完善花溪河流域地下管網140餘公里，建成水質淨化站4座、再生水廠2座。據監測，花溪河上游水質達到Ⅱ—Ⅲ類，下游水質穩定在Ⅳ類。



生態環境問題歸根結底是發展方式問題。巴南區近些年重塑產業結構和布局，制定產業綠色發展行動計劃，通過關停、整治、入園等方式分類治理花溪河兩岸1200多家企業，根據上中下游實際，因地制宜發展溫泉旅遊、建設數智產業園及商貿物流基地、依托大學打造創新創業生態圈。

