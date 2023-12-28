侯友宜：校園安全不能等、校園暴力零容忍

國民黨2024候選人侯友宜第一輪發表政見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選第三場電視政見發表會28日晚間7時登場，中國國民黨候選人侯友宜在政見發表會第一輪發言，針對日前發生校園暴力，造成一位學生不幸身亡的事件，侯友宜認為，大家都不是局外人，他更深感責任重大，他的態度竟是“校園安全不能等 校園暴力零容忍”，對於防制校園暴力有四大主張，分別是“參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責”。



侯友宜第一輪發言全文如下：



主持人監察人電視機前面的觀眾朋友觀看網路直播的好朋友們。 大家晚安，大家好，在25號發生的校園暴力事件，造成一位學生不幸身亡。剛剛的默哀以外，我表達我萬分地悲痛以及遺憾。



在案發的當天晚上，我立即趕到醫院，看到孩子在加護病房裡面，我走過去給孩子鼓勵：你要撐著、你一定要活著回來、你一定要加油。真的非常非常的難過，還是沒有辦法把他的生命及時的搶救，尤其我面對家屬，奶奶也來了，爸爸也來了，媽媽悲傷痛苦不堪，我不知如何安慰。 爸爸就說啊怎麼會這樣子？孩子在學校怎麼會這樣子？啊怎麼另外一個小孩子這麼兇殘？真的，尤其看到老師也很自責，跟著家屬抱頭痛哭。



沒有把握孩子，沒有及時挽救回來，發生了這種悲劇，我非常的自責。我也知道很多“國人”跟我一樣，面對這樣的事件一定除了沉痛，還有很多的焦慮，到底我們的校園又會在哪一個地方、哪一個角落，再發生如此這樣一個狀況呢？ 面對校園安全校園的霸凌以及社會的安全網，我們都不是局外人。我們都一定是責任重大，必須能夠讓孩子在校園裡面安心求學、成長，所以我們必須要拿出有效的對策來面對問題，解決問題。



這是刻不容緩，要痛定思痛。我的態度非常清楚，校園的安全不能等，校園的暴力零容忍，對防治校園的暴力，我特別提出了四大主張。這四大主張，一個是參照日韓修法嚴管，一個是加強安檢阻絕危害；另外一個是教育預防懲戒輔導，另外就是黑幫入侵加重刑責。



在修法嚴管裡面，法律保護受害人並不是保護加害人的。面對很多家屬跟民眾的心聲，希望對現行的少年事件處理法要好好檢討，應當參照日本韓國的經驗，對重大犯罪的部分，在年齡管束刑責重新審慎。例如：日本在2000年的少年法裡面特別有修訂，可以使受刑事處分的年齡從16歲以上降到14歲。

