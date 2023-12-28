2022年京津冀區域發展指數進一步提升

中評社北京12月28日電／據新華社報導，京津冀協同發展統計監測辦公室28日發布的數據顯示，2022年京津冀區域發展指數達145.0（以2014年為基期），比2021年提高5.1。



創新水平快速提升，協同聯動日益增強。2022年，區域創新發展指數為176.7，比2021年提高11.6，研發投入強度持續提升，創新產出與效率繼續提高。區域協調發展指數為131.3，比2021年提高3.1，空間聯繫更加頻繁，企業區域內布局加快，協同聯動網絡越織越密，城鄉居民收入差距持續縮小。



綠色發展成效明顯，開放領域波動恢復。2022年，區域綠色發展指數為165.1，比2021年提高7.7，節能降耗逐步深入，生態環境更加優美。區域開放發展指數受到近年外部環境變化以及新冠肺炎疫情等因素影響，2022年指數為119.1，比2021年降低0.2。



民生共享紅利釋放，居民獲得感進一步增強。2022年，區域共享發展指數為132.8，比2021年提高3.3，基礎設施和公共服務共建共享加快推進。從交通領域看，2022年區域鐵路里程密度為509.5公里／萬平方千米，同比增長2.2%。從公共服務看，區域人均重點民生領域財政支出7790.9元／人，同比增長7.3%。從社會保障看，區域城鄉基本養老保險參保人數達8464萬人，比2021年增加149.4萬人。