這些網絡“黑稿”，污染營商環境

中評社北京12月28日電／據新華社報導，國家網信辦最近公開曝光一批破壞營商網絡環境的典型案例，嚴肅查處一批侵犯企業、企業家合法權益的違法違規行為，對於發布不實信息、謀取非法利益的賬號依法關閉，釋放了堅定為企業營造良好輿論環境的信號。



近年來，隨著網絡自媒體的迅猛發展，個別人動起了歪心思，把“撈錢”的目標投向企業，以“稿”牟利，甚至敲詐勒索，既讓被攻擊的企業不堪其擾，也混淆視聽污染了網絡輿論環境。



網絡空間是營商環境的重要組成部分，對企業生存發展具有重要作用。無論是自媒體、網絡大V，還是媒體平台，都要遵紀守法，營造風清氣正的網絡生態，優化營商網絡環境，鞏固和增強經濟回升向好態勢。



從國家網信辦通報的部分典型案例看，有的賬號打著“輿論監督”旗號，謀取非法利益；有的傳播涉企負面不實信息，再以删帖、消除影響為由索取“公關”費用；有的建立賬號矩陣，左手發布負面信息向企業施壓，右手開出條件要求企業“商業合作”……



這些賬號打著“監督”“測評”的旗號，為後續開展“商業合作”或索取公關費用做好鋪墊，貌似“中立”“客觀”，實則惡意滿滿。對沒有給“好處費”“保護費”的企業，就對其名下的產品、業務，大肆造謠抹黑，其行為與敲詐勒索無異。



這種所謂的“監督”“測評”，逼著企業拿錢消災、出錢公關，占用了企業大量的時間與精力，而且一旦“談不攏”，企業還可能陷入輿情危機，致使品牌信譽降低，商業利益受損。



依靠信譽立身的企業，一個不經意的“差評”就會帶來持續的負面效應，更何況是有組織、有計劃、有矩陣賬號的惡意“抹黑”。

