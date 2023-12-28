2024年元旦全國口岸將迎出入境客流高峰

中評社北京12月28日電／據新華社報導，國家移民管理局預測，元旦假期全國口岸將迎來出入境客流高峰，日均出入境旅客將達到156萬人次，較2023年元旦假期增長超5倍，為2019年同期的90%。預計出入境客流高峰將主要集中在2023年12月29日、30日和2024年1月1日、2日。



記者瞭解到，隨著國際（地區）航線航班持續恢復，泰國、馬來西亞等國家對中國公民入境免簽以及我國對法、德等6國單方面入境免簽等政策叠加，大型國際空港口岸出入境客流穩步增加。北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人數預計分別達到3.3萬、6.8萬、3.4萬、1.3萬人次。毗鄰港澳陸路口岸旅客流量將持續增長，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均通關人數預計將達到32萬、10.8萬、9.3萬人次，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19萬、18萬、12萬人次。



日前，國家移民管理局就全力做好元旦假期口岸出入境通關保障工作作出專門部署，要求全國邊檢機關科學預測、及時發布本口岸出入境客流情況，為廣大出入境旅客出行提供參考；同時，備足執勤警力，開足查驗通道，科學組織勤務，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘，確保口岸運行安全順暢有序。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效，中國公民出境時需提前瞭解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。