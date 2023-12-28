杭州臨安：“農創客”逐夢鄉野

中評社北京12月28日電／據新華每日電訊報導，“傳統堅果行業發展遇到瓶頸，我一直努力抓住電商轉型契機，讓堅果更有市場。”杭州“農創客”葉鵬說。



葉鵬出生於山核桃產地杭州市臨安區龍崗鎮，在外求學多年後，他回鄉創辦食品公司和商貿公司。線上線下齊發力，公司2年內實現“上規”，3年實現產值達2億元。



鄉村振興，人才是關鍵。近年來，臨安區不斷在鄉村人才隊伍建設方面下功夫、出點子，每年投入400餘萬元，全力支持“農創客”返鄉創業，吸引和培育了一批優秀年輕人。



“90後”應鵬大學畢業後，從父親手中接棒開始在臨安區於潛鎮從事畜牧養殖。經過多方學習和考察調研後，他邀請浙江大學設計團隊重新規劃，拆除所有舊豬舍，新建了一個智能化的新型生態牧場。



“傳統養殖模式有諸多不足，如何讓傳統養殖業煥發新生機，是我一直思考的問題。”應鵬說。



近幾年，隨著鄉村生態環境不斷優化、交通基礎設施日益改善以及鄉村創業環境不斷提升，一批“農創客”脫穎而出。“科技農場主”韓華文、“雞蛋大王”鮑駿傑、“新型養豬倌”方伊凡等一大批人，依靠技術、專業知識逐夢鄉野，給鄉村帶來新理念、新技術、新業態，成為現代農業產業的“生力軍”。



“接下來，我們將繼續優化人才服務，強化人才招引，打通創業梗阻，為‘農創客’在鄉村創業、創新、創富，營造更優、更美、更惠的環境，讓他們在鄉村大展拳腳，助力鄉村振興。”臨安區委組織部相關負責人說。