江西豐城：“冬閑田”變“增收田”

中評社北京12月28日電／據新華每日電訊報導，眼下，正是不少地方農閑的時候，而在江西省豐城市橋東鎮上青村的田地里，卻是一派熱火朝天的冬種景象。



“90後”蔡飛是橋東鎮一名返鄉創業的新農人，承包了2000多畝農田種植水稻，今年秋糧收完後，他又在田里忙著翻耕、撒油菜種和施肥。一株株油菜苗長勢正旺，為農田鋪上一層新綠。“今年的水稻收成不錯，油菜如果管理得好，一畝田還可以再增收200多元。”蔡飛說。



油菜豐收離不開細致的田間管理。隨著低溫天氣到來，一大早，豐城市鐵路鎮農辦主任曾清華就來到位於艾湖村的一片油菜田，仔細查看油菜苗情，科學指導農戶蟲害防治、除草施肥和防寒防凍保苗等技術。



“鐵路鎮今年油菜種植面積達5000多畝，我們要抓好田間管理，保證來年豐收。”曾清華告訴記者，鎮里組織黨員服務隊和農技人員深入田間地頭，現場解答農戶在種植中遇到的問題，確保油菜安全越冬。



開發冬閑田不僅有利於減少病蟲危害、改善土壤結構、提高作物產量，還能提高農業資源利用效率，促進農民增收。豐城市農業農村局相關負責人表示，截至目前，豐城市的油菜播種面積已達25.16萬畝，將進一步夯實增產保供基礎。



在豐城市石灘鎮故縣村，幾位農民正在藜蒿基地里忙著施肥。基地負責人李春平告訴記者，水稻收割完以後，他們就開始搭建大棚種植藜蒿，一茬藜蒿產量可達上千斤，一個冬天收割兩到三茬，每畝產值近萬元。“用工高峰時，每天有30多個人在基地務工，不僅吸納村里老人就近務工，還不影響來年水稻種植。”



記者在豐城採訪時還發現，一些閑置土地資源也被有效盤活，在短時間內產生了可觀收益。



豐城市曲江鎮羅湖村有一塊沙質土壤，村民種植水稻的意願較差，當地政府通過土地流轉平台，將閑置土地打包掛網流轉，村民李濤競拍成功後，將土地承包用於種植蘿蔔、玉米等作物，每畝產值超7000元，不僅每年給村集體經濟帶來近5萬元的收入，還帶動20餘名村民就近上班，為鄉村振興注入活力。