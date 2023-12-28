學生遭同學刺死　侯提四大主張防制校園暴力

2024大選第三場電視政見發表會，左起賴清德、侯友宜及柯文哲。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月28日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜今天參加電視政見發表會，有鑒於日前發生校園暴力，造成一名新北市國三學生遭同學用彈簧刀割頸致死，侯友宜在第一輪政見發表中表示，大家都不是局外人，他更深感責任重大，他的態度竟是“校園安全不能等，校園暴力零容忍”，對於防制校園暴力有四大主張，分別是“參照日韓、修法嚴管；教育預防、懲戒輔導；加強安檢、阻絕危害；黑幫入侵、加重刑責”。



侯友宜說，事發25日當天他就到醫院探視孩子並對學生的家屬致上安慰之意，他知道許多“國人”同胞和他一樣都非常的沉痛，也有很多焦慮還不會有下一次?下一次又會發生在哪個校園?哪個角落?面對校園安全、校園霸凌以及社會安全網等議題，必須拿出有效的對策面對與解決問題，而且刻不容緩、痛定思痛。



“參照日韓、修法嚴管”侯友宜說，家屬與許多民眾，希望對現行《少年事件處理法》不足進行檢討。政府應該參照日本、韓國經驗，尤其針對重大犯罪部份，在年齡、管束、刑責等規定上重新檢視，例如日本在2000年對《少年法》進行修訂，使可以接受刑事處分的年齡從16歲以上降至14歲。



侯友宜說，面對校園暴力與霸凌現象的高度關聯，政府應參考日本訂定《防止校園霸凌對策推進法》的精神，包括加強道德教育、早日發現校園霸凌行為的措施、注意利用網路的校園霸凌行為、對受霸凌兒少和監護人提供援助、對霸凌者進行懲戒及輔導，若認為校園霸凌行為可作犯罪行為對待，與當地警方開展合作等，以更積極態度面對霸凌問題。



“加強安檢、阻絕危害”侯友宜說，在校園安全檢查部分，現行規範有漏洞與缺失。“教育部”去年修改了規定，原則禁止老師檢查是否有違禁品，只能在合理懷疑有毒品或槍砲彈械的情況下，而且還要有兩位家長委員陪同，全程錄影，才能檢查，尊重孩子的隱私外，更要保護孩子的安全，但目前老師根本無法預防校園暴力。

