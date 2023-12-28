韓涉總統夫人操縱股價獨檢法案獲國會通過

中評社香港12月28日電／韓聯社報導，韓國國會28日召開全體會議，表決通過兩份關於任命獨立檢察官查案的議案，牽涉總統夫人金建希涉嫌操縱股價案和城南地產弊案疑竇。



這兩份議案分別是“關於任命獨立檢察官調查總統夫人金建希及其家屬操縱德意志汽車公司股價嫌疑的法案”（俗稱“金建希獨檢法”）和“關於任命獨立檢察官調查‘火天大有’公司向‘50億俱樂部’行賄嫌疑的法案”（俗稱“大壯洞獨檢法”）。



兩大議案曾獲快速通道資格，當天自動被提交至全會進行表決。共同民主黨、正義黨等在野陣營主導推進有關立法，會上衹有在野黨議員們參加投票，執政黨國民力量議員們則退場以示對表決議案的抗議。就金建希獨檢法，在野黨共180名議員參加投票，以全員贊成通過法案。對於大壯洞獨檢法，在野黨共181名議員參加投票，同樣以全員贊成通過。



兩項獨檢法頒佈施行後，國會議長鬚在3天之內請求總統任命獨立檢察官，總統則應在收到請求的3天之內委託政黨推薦人選。擁有推薦權的政黨須在受總統委託後的5天之內推薦2名人選（資歷10年以上的律師），之後總統須在3天之內從中選一併任命其為獨立檢察官。根據有關法律規定，獨檢法自頒布之日起施行。但總統室公報首秘李度運當天表示，待有關法案被送交至政府之後，總統尹錫悅將立刻行使否決權。



若金建希獨檢法頒佈施行，調查範圍將覆蓋金建希及其家屬是否操縱德意志汽車股價，買入其他上市公司股票時是否享受非法優惠；涉案人員的非法行為；在調查過程中新發現的案件。



大壯洞獨檢法方面，調查範圍將覆蓋負責開發京畿道城南市大壯洞地產的開發商“火天大有”和“城南之院”有關人員是否向政界、法律界多名人士行賄；涉案人的非法行為；兩家公司運用項目資金是否存在非法行為；在調查過程中新發現的案件。據稱，兩家地產開發商曾計劃向每名賄賂對象提供50億韓元（約合人民幣2762萬元）資金，故潛在行賄對象被稱為“50億俱樂部”。