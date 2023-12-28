2023年中國汽車出口將超日本 首登世界第一

中評社香港12月28日電／共同社28日獲悉，2023年中國汽車出口量預計將超過日本，首次成為世界第一。日本汽車工業會當天公佈的1至11月出口量為399萬輛。據中國汽車工業協會統計，1至11月中國汽車出口量達441.2萬輛。與上年同期相比增加約6成，全年出口量超過日本已成定局。



中國廠商在本國政府扶持下提高技術能力，實現了低價且高質量純電動汽車（EV）的出口增長。面向俄羅斯的汽油車也迅速增長。這是受到俄烏衝突爆發後日美歐廠商相繼撤離俄羅斯的影響。



根據日本汽車工業會等可比較的國別數據，日本自2016年以來首次失去榜首位置。2016年位居榜首的是德國。對於主要出口汽油車的日本來說，強化EV戰略似乎是當務之急。



中國的出口量到2020年為止保持在100萬輛左右，隨後迅速增加，2021年達到201.5萬輛，2022年躍升至311.1萬輛。



EV等來自中國的“新能源汽車”出口量不僅在比利時、英國等歐洲，還在日企視為重要市場的東南亞增長。貢獻主要來自中國EV巨頭比亞迪和美國特斯拉在中國生產的車輛等。



中國出口的急劇增長也引起部分警惕。歐盟今年10月開始調查中國的EV補貼。如果認定中國製造的EV通過補貼提高了出口競爭力，使歐盟汽車業處於不利地位，則有可能徵收懲罰性關稅。