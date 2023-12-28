侯友宜：民進黨讓台灣成為低薪過勞之島

國民黨2024候選人侯友宜第二輪發表政見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選第三場電視政見發表會28日晚間7時登場，中國國民黨候選人侯友宜在政見發表會第二輪發言力挺勞工，他表示，蔡英文說過一句話，勞工是她心底最軟的那塊，但勞工真的非常非常辛苦，一枝草一點露。這幾年勞工待遇、權益有提升嗎？完全沒有。民進黨執政這幾年，物價都在漲，薪水只漲一點點，工時又高居全球第4名，民進黨讓台灣成為低薪過勞之島。



侯友宜第二輪發言全文如下：



剛剛柯主席談到，我們是朝統一路在走的國民黨，我要在這裡鄭重特別說明：我們今天是按照“中華民國憲法”，是我們“國家”的根本大法，這個根本大法裡面講得非常地清楚，我們堅守民主自由的制度，尤其國民黨是反對“台獨”，也反對一國兩制。



我們跟大陸的關係，我們互不承認主權、互不否認治權，台灣的未來是2300萬人的決定，這是我一向的態度，請不要連我走台灣，“中華民國”的中間路線，你都把它視為我們是統一的路線。



另外，剛剛賴主席也談到，幾個醫療問題其實我都有在聆聽。很多的醫療問題其實早可以解決，很多醫護同仁，請不到，那我說醫護人員加薪，賴主席就馬上跟進；我說百億癌症資金，馬上也跟進；GDP8%我也第一個講，也講很久了，為什麼？我老是看到藥，不但缺還有品質越來越差；我更關心老人的健保，排富大家“全國”一致免費。



所以前2天碰到護理人員跟我講說，哎呀會不會佔我們健保預算一個大餅，切一切我們什麼都沒分到，反而越來越小？我說不會，我當“總統”在預算特別編列。這都大家知道的事情，現在才要來解決。