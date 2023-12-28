侯友宜拋提升台灣經濟三支箭　兩岸必須談

國民黨2024候選人侯友宜第三輪發表政見。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選第三場電視政見發表會28日晚間7時登場，中國國民黨候選人侯友宜在政見發表會第三輪發言提出，要改變台灣經濟的三大關鍵，也是三支箭：第一個，區域的經濟要趕快融入；第2個改善投資環境；第3個企業要創新轉型。而且兩岸必須談，一定要先考慮到台灣“主權”以及經濟安全，呼應產業的需求；尤其在重新協商ECFA的時候，不管是貨貿跟服貿，兩岸要有一個制度性的貿易協商的機制，確保台商在大陸的投資權益。





侯友宜第三輪發言全文如下：



剛剛兩位主席都說了很多，不過柯主席有講到一段話，登革熱絕對不是一個好政績嘛，但是你忘了多少人，我可以提醒，賴主席在當市長的時候，登革熱死了112人。 每個生命都是我們最傷痛的一件事，是不想再提了，那你說每一個在比政績，大家可以看一看，台南市社會住宅0，公托也沒有啊，還有好多沒有啊。



所以其實每一個人在做這個比較的時候，都會站在每一個人立場去看待一件事情。侯友宜是一個警察出身的，只知道兩件事。 對好人好一點，對壞人壞一點，對事不對人。我就是以這個態度，我沒有什麼藍綠白什麼都沒有，警察就是行政中立。 好好打拚。



我這一輩子，我到61歲出來參選，我人生最重要的目標是希望台灣能夠團結，台灣如果不團結，你面對外面都是白講的，大家每個人都想要弄你一下。台灣不管哪一黨，你有一些想法理念，我們不反對，但是台灣最重要團結，而台灣絕對不能用抹黑抹紅、惡意的栽贓，這是我最不能容忍的。事情是我的事情，你對我，不要對那些無辜的人，尤其對家屬，這是我覺得最不能接受的事情。



今天我說一句實在話，3個候選人，大家彼此可以競爭，但是記得對事不要對人。尤其2個都是醫生，我家里也有醫生啊，你們也都認識啊，醫生的職業我非常地尊重，很多人考上醫學系好羨慕，我也好羨慕啊，但每一個人的工作都不一樣，醫生看人的生死，救人，這是你本來就要做的事情。



侯友宜當刑事，每天短槍對長槍，槍林彈雨，也沒有在穿防彈衣，我的同仁當年死在我前面。隔一天我們去送他的時候，寡母孤子在那裡哭泣，衹有“中華民國”的“國旗”蓋上去。我也常常在想，我每天都在這裡拚戰、哪一天跪在那裡會不會是我的太太、我的女兒、我的孩子呢？ 但是我也勇敢向前走，辦了那麼多案我從來不冀望別人給我說一聲謝謝。