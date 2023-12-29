韓國瑜談柯文哲　是人生勝利組一帆風順

韓國瑜暗批柯文哲無法苦民所苦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜昨晚到桃園輔選時表示，人生一帆風順，未必是好事，像台灣民眾黨主席柯文哲從5歲讀幼兒園，到55歲都沒有離開過學校，柯一輩子的生命是比較窄的，柯雖是人生勝利組，但現在選“總統”肯定很辛苦。



韓國瑜繼前晚夜襲桃園輔選後，昨晚再次到桃園市中壢區為爭取連任的國民黨第三選區“立委”候選人魯明哲站台助講，包括韓國瑜、國民黨主席朱立倫、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚與桃園市議員梁為超、葉明月、吳嘉和等人都到場力挺。



韓國瑜致詞時突然提到柯文哲表示，人生一帆風順，未必是好事，像柯文哲從5歲讀幼兒園，到55歲都沒有離開過學校，台大醫院附屬台灣大學，柯一輩子的生命是比較窄的，柯很聰明，智商157，但是聰明有很多種，知道自己不聰明，也是一種聰明，因為不夠聰明，就用人，用別人的專長來彌補自己的不足，來照顧民眾。



韓國瑜認為，像柯文哲這種人生勝利組，從小到大一帆風順，現在開始選“總統”肯定很辛苦，人生不是每一個階段都是順利的，他時常看到每一個人的發展歷程，比如說國民黨2024副手候選人趙少康，也是最優秀的，也是台大畢業，美國修了碩士回來，後來在外商公司上班薪水又高，然後參與政治，但趙少康當年選台北市長時也摔了一跤。



韓國瑜說，他與魯明哲有非常多共同背景，魯考上建國中學，愛玩退學後當兵，後來結婚，為了養家開計程車、當臨時工，才去讀書念大學、研究所，雖然摔過跤但不怕，怕的是不站起來、不重新立志，曾在人生摔到谷底再重新站起來，這樣的民代才能苦民所苦，瞭解人生百態。



韓國瑜指出，大家等了4年才投一次票，民主的老闆4年只能當一天，就是明年1月13日，不能再投民進黨了，要讓民進黨下台好好檢討，為什麼離人民越來越遙遠？為什麼越來越貪污腐敗？等民進黨檢討完，過幾年要重新站起來，相信選民也會再給機會，但2024年一定要支持“侯康配”，讓台灣重新恢復淳朴、善良、廉潔的風氣。

