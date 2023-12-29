中評關注：民眾黨頭號戰將黃國昌下一步？

黃國昌28日率眾赴“監察院”抗議。（中評社 資料照） 中評社台北12月29日電（記者 鄭羿菲)台灣民眾黨力拚突圍，不分區候選人第二名黃國昌扮演話題火種，民進黨賴清德新北市萬里老家違建議題，正是他在12月7日首開記者會踢爆。做為民眾黨第一戰將，黃國昌未來不論是在“立法院長”選舉藍白合擔任要角，或2026縣市長選舉都可能有角色。



黃國昌崛起於2014太陽花學運、曾擔任時代力量黨主席，向來以揭弊聞名。他2019年踢爆蔡英文出訪專機“私菸走私案”，掀起政壇波瀾，得罪民進黨，更加劇時力路線分裂，也因此累積自己的“昌粉”。他2020年卸任“立委”後，經營自己的YouTube頻道，至今已有38.3萬人訂閱、FB更有50萬粉絲，是民眾黨內少數自帶網路流量的人物。



黃國昌可說是民眾黨2024選舉的靈魂人物之一，在柯文哲11月15日簽下藍白整合6點共識後，柯陣營內部震盪不斷，柯粉棄柯聲此起彼落，黃國昌在柯文哲最危機的時刻，16日與柯一同上網紅“館長”陳之漢的直播節目，宣布退出時力、加入民眾黨成為不分區“立委”候選人之一，起到穩定民眾黨軍心的力量。



緊接著，甫加入民眾黨的黃國昌，在11月27日又發布“2024‘立委’選戰募款—五百計劃”，一人捐新台幣500元，助柯文哲打選戰，不僅一晚讓民眾黨募款網站當掉，也帶起柯文哲在12月1日的首場逆風造勢，將柯文哲支持者催緊，也為柯的選情打上一劑強心針。



黃國昌12月7日召開記者會拿出歷年“農業部”航照圖猛打賴清德新北萬里老家違建議題，隨後更帶起“賴皮療”、“賴著不拆”一陣潮流，讓藍白陣營終於有著力點猛力砲轟綠營，在多數媒體民調中，賴清德的支持度逐漸有下滑趨勢，粗估至少影響3%。黃國昌28日也率百位民眾赴“監察院”抗議包庇賴財產申報不實，並發下豪語“7天後沒結果，還會再來”，緊咬賴違建爭議不放，並擴大戰線牽扯過去是民進黨新潮流大老的“監察院長”陳菊。



此外，黃國昌也一路擔綱民眾黨不分區“立委”選將重砲手，幾乎每個禮拜開3場記者會爆料打綠，已是柯文哲手下第一號戰將，就連柯文哲競選總幹事黃珊珊的新聞都沒黃國昌多。

