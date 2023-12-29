新北市中和區三足鼎立　太陽花延長戰

藍綠陣營在中和呈現五五波，蔡英文已經多次到中和助選。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文昨天到新北市第8選區中和替民進黨“立委”候選人吳崢輔選、站台，這已經是蔡近期內第二度替吳崢站台。加上賴清德近期內也兩度到中和替吳崢輔選，連吳崢自己都說，這一區競爭非常激烈。國民黨該區派出前“立委”張慶忠兒子張智倫參選，對上出身太陽花學運的吳崢，呈現出“太陽花延長賽”氛圍。



目前中和選區“立委”是民進黨江永昌，他在2016年因為太陽花學運浪潮，打敗當時擔任審查兩岸服務貿易協議主席的張慶忠。因張當時在委員會快速通過服貿初審，後來發生太陽花學運。崛起於太陽花學運，過去是時代力量，現在加入民進黨參選“立委”。他對上的就是張慶忠兒子張智倫。



蔡英文昨日輔選時提到過去她參與4次選舉，在中和拿過兩次敗仗，兩次勝仗，希望明年大選、“立委”選舉能夠讓民進黨再贏一次。



中和過去是藍大於綠的選區，被視為藍營票倉。蔡2010參選新北市長時在中和拿到9萬4273票，得票率39.92%，輸給朱立倫的14萬1845票，得票率60.07%。2012年大選，蔡英文在中和拿到9萬4471票，得票率36.31%，輸給馬英九的15萬8093票，得票率60.77%。2016年大選，蔡英文在中和就拿下11萬1200票，得票率47.80%，贏過朱立倫的9萬3211票，得票率40.07%。2020年大選，蔡英文在中和更拿下13萬1784票，得票率為49.85%，贏過韓國瑜12萬0502票，得票率45.58%。



現任中和“立委”江永昌在藍大於綠的選區問政，也很少高舉意識形態，走中間務實路線，避免引起藍營支持者的反感。他因家庭因素不再參選，民進黨改提名與中和淵源不深的吳崢參選。

