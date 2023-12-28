政見會後　柯痛批賴清德當眾造謠最壞示範

民眾黨2024大選候選人柯文哲會後受訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選公辦候選人電視政見發表會28日登場，民進黨賴清德在發言時批評中國國民黨侯友宜和台灣民眾黨柯文哲都接受“一個中國”。柯文哲在會後接受媒體訪問時痛批賴清德當眾帶頭造謠，就是最壞的示範。



政見發表會落幕後，依發言順序由柯文哲、侯友宜和賴清德依序進入媒體聯訪區受訪或發表談話。



柯文哲受訪時被問到賴清德指他接受一中，柯邊搖頭邊說，一般電視台名嘴在造謠就算了，大家都混口飯吃，但賴清德已變成政府造謠代表。台灣會“斷交”，這就是外交處境困難。而兩岸一家親，賴自己說希望和習近平吃飯，這更嚴重，他只喊個兩岸一家親，其他人兩岸一家人講一大堆都沒事。



柯文哲重申，兩岸一家親他2015年就提出，但2016大選，多少民進黨的“立委”候選人找他站台，當時都沒有意見，而且他什麼時候說過接受一個中國，“副總統”不可以帶頭造謠，況且賴當初說徐春英是共產黨，有沒有出來道歉。



柯文哲強調，自己非常反對在同胞裡面製造敵人製造對立，而賴清德就是最壞的示範。



至於後天的電視辯論會是否採取和政見會不同的策略，柯文哲回說，反正你們到時候就知道了。