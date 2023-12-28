賴稱ECFA不是台灣該走的路　侯：怎不取消？

國民黨2024大選候選人侯友宜。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北12月28日電（記者 張嘉文）2024大選最終場公辦政見會昨晚落幕。針對民進黨候選人賴清德在政見會中提到，兩岸服貿、貨貿甚至包括ECFA背後都是一個中國，都不是台灣該走的路，中國國民黨候選人侯友宜在政見會後批評，幹嘛不早點取消？



侯友宜強調，他走的是依照“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例的“台灣中間路線”，希望賴清德不要再抹紅他，“侯友宜是一個真正的台灣囡仔”，也沒在大陸做生意，也不會貪污，不要用抹紅方式操弄選舉，這不好。



2024大選的公辦候選人電視政見發表會最終場28日晚上落幕，依發言順序由民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜和民進黨賴清德依序進入媒體聯訪區受訪或者發表談話。



侯友宜特別針對賴清德在政見會中提到，ECFA不是台灣該走的路一事回應，他說，台灣一定要布局全球，在經貿出口導向，不只中國大陸，而是要看區域經濟，甚至要遠到新南向之外的印度、非洲。



侯友宜也說，他要用“印太願景辦公室”來規畫整個經濟體系，這是台灣做為一個全球布局的很重要想像，台灣在出口國際經濟貿易裡，區域貿易最重要，只是兩岸還是要維持相關貿易，尤其對台商要有保障。



另外，侯友宜表示，賴清德一直說他好像（支持）“一個中國”，但他要特別說，不要再抹紅，他走的是“台灣中間路線”，按照“憲法”的中間路線，這條路台灣走幾十年，才能不偏不倚走在這裡，所以台灣面對兩岸問題，絕不要用意識形態。



侯友宜強調，他出來選舉衹有一個目的，就是不分你我、族群、黨派，就是按“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例面對大陸，大家團結一起。他堅守民主自由制度，反對“台獨”、一國兩制，未來由2300萬人決定，希望這場選舉不要再用抹紅方式操弄。