朱立倫批綠怕民調被藍超越　開始抹紅又抹黑

朱立倫批民進黨只會抹紅又抹黑。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席朱立倫昨晚到桃園輔選時表示，他相信10天前全世界最緊張的一定是民進黨，因為民進黨已經看到國民黨的民調要超越民進黨了，所以民進黨又開始使用“奧步”，民進黨現在的“奧步”衹有兩招，就是抹紅又抹黑，抹紅說國民黨都親中賣台，然後再抹黑國民黨2024候選人侯友宜妻子名下的房產，目的就是為了遮掩民進黨2024候選人賴清德的賴皮寮，民進黨就是硬坳，只會用烏賊戰來抹紅又抹黑。



爭取連任的國民黨第三選區“立委”候選人魯明哲28日晚在桃園市中壢區的內壢忠孝公園舉辦造勢晚會，包括朱立倫、國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜、桃園市議會議長邱奕勝、前桃園縣長吳志揚與桃園市議員梁為超、葉明月、吳嘉和等人都到場力挺。



朱立倫致詞時表示，他相信10天前全世界最緊張的一定是民進黨，因為民進黨已經看到國民黨的民調要超越民進黨了，所以民進黨又開始使用“奧步”，民進黨現在的“奧步”衹有兩招，就是抹紅又抹黑。



“抹紅就是說國民黨是親中賣台的”，朱立倫說，國民黨副主席夏立言日前因出訪大陸，已經被罵好多天了，罵到有一天夏立言在家看電視，看到民進黨還在罵，但夏早就回來了，夏是去大陸參加台商的一個交接典禮跟週年活動，夏氣不過就打電話進去電視台說，“對不起，我正在我家看電視，看你罵我”，這就是標準的民進黨。



朱立倫指出，那天賴清德在政見會上說，看侯友宜身邊站的是馬英九、朱立倫、韓國瑜和趙少康，就是親中賣台，但在賴清德的眼中和心中，只要不是“台獨”萬歲和“台獨”的工作者，通通都是親中賣台，可是賴才是真正害台灣與真正製造兩岸戰爭的人。

