《中國評論》入選中文社會科學引文索引C刊

中評社香港12月29日電（記者 鄭漢龍）12月27日，中文期刊目錄中影響力最大的《刊界》CSSCI（2023-2024），把《中國評論》月刊收入為中文社會科學引文索引來源期刊。這是對《中國評論》學術價值的權威認定，認可《中國評論》是學術成果發表和展示的重要平台，也是學術傳播與交流的重要載體。



CSSCI，全稱為“中文社會科學引文索引”（Chinese Social Sciences Citation Index），是由南京大學中國社會科學研究評價中心開發研製的數據庫，用來檢索中文社會科學領域的論文收錄和文獻被引用情況。CSSCI遵循文獻計量學規律，採取定量與定性評價相結合的方法從全國2700餘種中文人文社會科學學術性期刊中精選出學術性強、編輯規範的期刊作為來源期刊。



CSSCI又稱南大核心、C刊。CSSCI來源期刊，在學術界被廣泛認同。從影響力來講，在國內同類劃分中它最具權威性，入選難度極高。



根據中國社會科學研究評價中心官網介紹：該中心是產研一體的科學研究和咨詢服務機構,也是南京大學“985工程”哲學社會科學創新基地。自成立以來，中心以CSSCI數據庫研發建設為中心開展人文社會科學文獻的數字化加工、推廣服務、科學研究等工作。經過多年的發展，該中心建設了中文社會科學引文索引（CSSCI）數據庫、中文學術圖書引文索引（CBKCI）數據庫、中文社會科學引文索引（擴展版）數據庫、學術集刊引文索引數據庫、港澳台及海外華文引文索引數據庫等多個人文社科引文數據庫系統，並同步開展學術期刊、學術集刊、學術圖書等學術出版的相關研究。

