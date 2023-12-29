中評關注：政見會終場柯轉守為攻打綠也打藍

2024大選第三場電視政見發表會，左起賴清德、侯友宜及柯文哲。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月29日電（記者 張嘉文）2024大選公辦電視政見發表會最終場28日晚上落幕，台灣民眾黨柯文哲前兩場政見會大多走自己路，闡述自己政見，不理藍綠互相攻防，昨晚轉守為攻，再次闡述自己的兩岸、外交政見，引來民進黨賴清德批評他的兩岸一家親是走一個中國路線，點燃兩人戰火，讓柯專門利用第三輪發言時猛烈批評賴是當眾示範什麼叫做詐騙。



由於賴清德在發表政見時自稱台南市長的市政成績好，柯文哲也趁機反酸說“虧你還是醫生，你忘了你當市長時，登革熱死了多少人？”等等，都是前兩場政見會中，在柯身上沒出現的火花。



相較前兩場政見會被形容是佛系發言，柯文哲這次的轉守為攻似乎就是要避免自己在最終場的政見會再度被邊緣化，也大有替30日電視辯論會暖身的意味在。而柯文哲除了批綠外，也直接提到綠營是“台獨黨綱”，而藍營則是統一黨綱，訴求拋棄藍綠的概念，正是在鞏固自己的年輕支持者基本盤，避免在藍綠白三足鼎立的選局中成為棄保中的遭棄對象。



觀察這場政見會，在第一輪依序發言的柯文哲、侯友宜和賴清德，不約而同都以新北國中生遭割喉身亡一案起頭，由於該案在新北發生，事發後已有部分輿論在檢討身為新北市長的侯友宜，柯和賴似乎都有要將矛頭指向侯的意味在。但由於此案涉及到侯最熟悉的治安問題，他在第一輪發言時侃侃而談，提出解決方法，希望避免類似事件再次發生，且一度哽咽，就讓柯、賴找不到點繼續圍攻。



緊接著柯文哲在第二輪發言時主動出擊，詳細闡述自己的兩岸、外交主張，就引來賴清德的攻擊，直接說藍主張九二共識，柯喊兩岸一家親，都是接受一個中國，這不是台灣該走的路等等，點燃了他和柯文哲之間的戰火。讓接著第三輪發言的柯特別利用時間反駁賴，甚至批評綠營過去是把他利用完了，拿到政權就把他踢走。



這就讓這場政見會的後半段焦點，完全聚集在柯文哲和賴清德的交鋒上，即便侯友宜對於賴的接受一個中國說也予以反駁，但火力顯然沒有如前兩場般猛烈。但也因為這最終場的政見會火花四射，似乎也可預期30日的辯論會藍綠白真正的交鋒將精彩了。