中評關注：“立委”三黨不過半　才有制衡能力

“中選會”昨天舉辦最後一場政見會，賴清德提到不能讓藍白合作在“國會”拿下過半席次。（照片：“中選會”提供） 中評社台北12月28日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天在最後一場公辦政見會不斷強調，未來“國會”讓藍白合作席次過半，加上地方縣市首長藍營居多，那會讓政治發展失衡。蔡英文最近輔選也一再強調，“國會”過半讓民進黨施政許多政策推動順利。但現在就是民進黨“中央”執政、“國會”席次過半，一黨獨大讓政策推動沒有其他聲音，只有民進黨想過的政策一定會過。未來若“國會”三黨不過半，藍白合作席次過半，不管賴清德或是侯友宜當選，才能有監督作用。



賴清德昨天政見會一再提到藍白未來若合作，讓“國會”席次過半，加上國民黨在地方執政縣市比起其他政黨多，這樣政治上發展會失衡。賴清德希望拉抬民進黨單獨“國會”過半的可能性，這似乎可嗅到賴清德對於自己選情相對有信心，現在已經把目標放在拉抬“立委”選情。



由於許多政治觀察者或是媒體評論員都認為，民進黨這次“立委”選舉很可能失掉10席左右，目前民進黨在“國會”有61席，若失掉10席，就無法過半拿下57席以上。很可能就是國民黨與民眾黨合作，除了推選“立法院正副院長”外，更可能在未來法案上合作。若是賴清德當選，面對新“國會”情況，賴未來施政上不會如現在蔡英文這麼順利，想推什麼發案就過什麼法案，在野黨能發揮監督力量。



民進黨過去執政7年多一黨獨大，許多政策幾乎都按照民進黨想要的方向發展，在野黨因為席次弱勢，幾乎無力阻擋蔡英文想要的法案，特別預算編列浮濫，甚至被詬病是綁樁用的前瞻建設預算，也都按照蔡政府想要的方向走，在野黨想擋都擋不下來。



過去一黨獨大的例子就是讓民進黨政府濫權，未來不管是賴清德或是侯友宜當選，三黨不過半的狀況，必較可能有“國會”監督的空間，而未來的關鍵小黨民眾黨，將可能扮演左右政策的角色。