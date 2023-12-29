快評：民進黨選前“奧步”　利用外媒造謠介選

中評社快評／路透社28日從台北發出的報導稱，根據知情的匿名消息人士及路透社看到的台灣內部安全文件，中國大陸向台灣知名樂團五月天施壓，要求在大選前發表“親中言論”。同一天，CNN也引述台灣匿名安全官員說法，稱中國大陸對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。云云。



國台辦發言人陳斌華昨晚對此迅即做出回應。陳斌華指出，所謂大陸有關部門向五月天樂團“施壓”，完全是假消息；路透引述台灣有關機構的文件，說明民進黨當局在蓄意製造謠言，這是陰險惡毒的政治操弄，希望廣大台灣同胞認清他們的圖謀，不要上當受騙。



國民黨“副總統”候選人趙少康29日上午也回應外媒報導。趙少康說，離選舉只剩10幾天，什麼事都可能發生，特別是境外發生的事情，因為很難查證，像2020年的“王立強事件”，把向心夫婦關在台灣4年。趙少康問，是哪些匿名“國安”官員？哪些“國安”報告這樣說？還透露給外國記者？要查清楚，這個單位以後講的話，大家就不要相信，否則“選舉這樣製造謠言，非常可惡”。



很明顯，“五月天事件”是民進黨的一貫操作，是選前的“奧步”。利用外媒放消息並將其政治化，和8年前的“周子瑜事件”、4年前的“王立強”事件及由此而衍生的“向心事件”等，如出一轍。選民應該也不會忘記，綠營選前的“奧步”，臭名昭著的還有2004年的“兩個子彈事件”、1998年的“緋聞錄音帶事件”、2006年的“走路工事件”，等等。



利用外媒造謠介選，民進黨手段並不高明，操作的痕跡太明顯、粗糙，但可能會蒙蔽一些人。今次台灣大選是“戰爭與和平選擇”，關乎台海安危，台灣民眾應瞪大眼睛，看清楚民進黨的圖謀，以免再次被民進黨慣用伎倆所蒙蔽。