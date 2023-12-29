日本政府強行推動駐日美軍新基地建設

這是11月25日在日本沖繩縣的美軍施瓦布軍營附近拍攝的抗議邊野古基地建設的標牌。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，在未獲沖繩縣同意的情況下，日本國土交通大臣齊藤鐵夫28日代替沖繩縣知事批准了駐日美軍邊野古基地的設計修改方案。



當天，國土交通省將同意書下發給日本防衛省沖繩防衛局，邊野古基地填海造地工程將於明年1月12日重啟。對此，沖繩縣知事玉城丹尼表示，“這是在侵害沖繩縣自主性和自立性的基礎上強推新基地建設”。日本媒體說，這是首次由日本政府代替地方自治體批准地方項目，恐加深國家與地方的對立。



12月20日，福岡高等法院那霸分院做出判決，要求沖繩縣知事在收到判決書後3個工作日內批准日本政府提出的駐日美軍邊野古基地設計修改方案。如不同意，日本國土交通大臣可代替沖繩縣知事予以批准。25日，玉城丹尼表示不會遵從這一判決，將繼續上訴。



沖繩南城市議員瑞慶覽長風表示，反對邊野古基地建設是沖繩民眾的共同心願，國家無視這一民意，靠著強權代替沖繩予以批准，是踐踏地方自治體權利的行為，絕不能容忍。



1996年，日本和美國政府商定把位於沖繩縣普天間的美軍基地搬遷至名護市邊野古，新基地需要填海造地並新建兩條飛機跑道。日本政府在施工前發現邊野古海底地基鬆軟，因此向沖繩縣申請修改設計方案。但長期以來，沖繩民眾由於承擔的駐日美軍基地負擔過重等原因，一直反對美軍基地搬遷工程。2021年11月，玉城丹尼對修改方案下達了“不予批准”的決定。