ETtoday民調：侯康與賴簫差距縮減

2024大選，民進黨賴蕭配ˋ支持度36.6%、國民黨侯康配33.8%、民眾黨柯盈配22.2%。（照片：《ETtoday民調雲》） 中評社台北12月29日電／2024大選倒數15天，《ETtoday民調雲》29日發布最新民調顯示，民進黨“賴蕭配”以36.6%保持領先，中國國民黨“侯康配”33.8%緊追在後，台灣民眾黨“柯盈配”22.2%暫居第三。相較上次的民調數據，賴蕭配與侯康配差距拉近，從領先3.3個百分點縮減至2.8個百分點。



民調表示，相較上次調查，賴蕭配支持度略幅下滑1.5個百分點至36.6%，侯康配也掉了1個百分點到33.8%，而柯盈配則突破兩成支持度，增加3個百分點至22.2%。此外，第一名的賴蕭配與第二的侯康配差距從3.3個百分點縮小至2.8個百分點。



民調交叉分析顯示，賴蕭配在中部地區（37.0%）、南部地區（40.9%）及東部離島地區（38.0%）皆領先其他兩組候選人，在40至49歲族群也以40.5%領先；侯康配則在北部地區（38.4%）以及50至59歲（51.2%）、60歲及以上（50.6%）族群具領先優勢；柯盈配在20至29歲（48.8%）、30至39歲（42.2%）年輕族群中保持領先。

