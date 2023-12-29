12月5日，在位於江蘇省泰興市的江蘇揚子鑫福造船有限公司，工人在船塢內作業。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，記者從中國寶武鋼鐵集團有限公司獲悉，該公司與山東省人民政府28日簽署合作框架協議及相關投資協議，中國寶武戰略投資山鋼集團。



通過本次戰略投資，中國寶武將持有山鋼集團49%股權，寶鋼股份將持有山鋼日照48.6139%股權。合作完成後，中國寶武將充分發揮管理、技術、人才和品牌優勢，借助山東省獨特的區位、資源和產業優勢，與山東省共同做強做優山鋼集團，提升其核心競爭力，實現產業要素資源的集聚和優化配置，助力山東深化新舊動能轉換。



此次合作是中國寶武和寶鋼股份完善沿江沿海“彎弓搭箭”戰略布局，提升北部沿海區域產業引領能力，堅定不移做強做優鋼鐵產業，實現優質鋼鐵基地強強聯合，釋放區域協同效應，更好發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用的重要舉措。同時，中國寶武將匯集更多企業要素資源，高效推進新型低碳冶金現代產業鏈建設。



中國寶武2022年的鋼產量達1.3億噸，在2023年公布的《財富》世界500強排行榜位列44位，位居全球鋼鐵企業首位。山鋼集團鋼鐵年產能超2000萬噸，是全域完成超低排放改造的特大型鋼鐵聯合企業。山鋼日照地處山東省日照市，擁有深水港口優勢，是大型沿海鋼鐵基地。