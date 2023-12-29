人民銀行：要加大已出台貨幣政策實施力度

這是12月27日拍攝的北京大運河博物館休閑水街區域。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，中國人民銀行28日發布消息稱，要加大已出台貨幣政策實施力度。保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配。



中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開2023年第四季度例會。會議指出，我國經濟回升向好、動力增強，高質量發展扎實推進，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰。要精準有效實施穩健的貨幣政策，更加注重做好逆周期和跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，著力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環。



會議提出，完善市場化利率形成和傳導機制，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。積極盤活被低效占用的金融資源，提高資金使用效率。實施好存續結構性貨幣政策工具，落實好再貸款再貼現額度，繼續加大對普惠金融、綠色轉型、科技創新、數字經濟、基礎設施建設等支持力度。



此外，會議強調，因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。