南京通報多起違規吃喝典型問題

11月14日，2023兩岸企業家峰會10周年年會在江蘇南京揚子江國際會議中心舉行（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，元旦將至，為持續釋放全面從嚴、一嚴到底的強烈信號，南京市紀委監委公開通報今年以來查處的多起違規吃喝典型問題。



浦口區政協黨組原副書記金仁斌接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2013年至2023年，金仁斌多次接受管理和服務對象安排的宴請，多次收受禮金、消費卡折合共計18.5萬元。金仁斌還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年10月，金仁斌被開除黨籍、取消退休待遇，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



六合區交通運輸局原黨委委員、副局長袁印龍接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2012年至2022年，袁印龍多次接受管理和服務對象安排的宴請，多次收受禮金、消費卡折合共計5.8萬元。袁印龍還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年8月，袁印龍被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



溧水區城鄉建設局原一級科員徐友木接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2020年至2021年，徐友木多次接受管理和服務對象安排的宴請，並收受消費卡。徐友木還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年5月，徐友木受到開除黨籍、政務撤職處分。