俄美同意將國際空間站協議延至2025年

資料圖（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，當地時間12月28日，俄羅斯聯邦航天局發布消息表示，俄羅斯和美國同意將兩國“交叉飛行”前往國際空間站的協議延長至2025年。



該協議規定，每艘前往國際空間站的俄羅斯“聯盟”號飛船將搭載一名美國宇航員，而美國方面的“龍”飛船則將搭載一名俄羅斯宇航員。