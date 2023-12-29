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俄美同意將國際空間站協議延至2025年
http://www.CRNTT.com   2023-12-29 09:51:49


資料圖（來源：新華社）
　　中評社北京12月29日電／據新華社報導，當地時間12月28日，俄羅斯聯邦航天局發布消息表示，俄羅斯和美國同意將兩國“交叉飛行”前往國際空間站的協議延長至2025年。

　　該協議規定，每艘前往國際空間站的俄羅斯“聯盟”號飛船將搭載一名美國宇航員，而美國方面的“龍”飛船則將搭載一名俄羅斯宇航員。

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