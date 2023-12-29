新華時評：監控中國受挫，美國急了

這是1月20日在美國首都華盛頓拍攝的白宮。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據新華社報導，近日，美國《華爾街日報》報導稱，中國政府採用有效反監控手段，導致美國相關部門對中國的監控和竊密舉步維艱。美方居然毫不避諱地談論此事，甚至聲言要加大投入，不斷提升監控能力。這則報導釋放的信息量不小：美國監控他國是家常便飯；美國為竊取情報投入巨大且“百折不撓”；美國監控他國並非都能如願，遭遇失利的情形越來越頻繁。



美國是“世界最大監控帝國”的事實盡人皆知。這次《華爾街日報》報導提到的被監控國有中國和俄羅斯，之前曝出的監控對象還包括德國前總理默克爾、法國多任總統等美國盟國領導人以及聯合國秘書長古特雷斯，從臆想中的競爭對手到自己的盟友，美國在監視監聽方面可謂一視同仁。“棱鏡”“怒角”“星風”，與一系列“電幕行動”、“蜂巢”平台、“量子”攻擊系統等情報計劃，共同構築起美國的全球監控網絡。



中國是美國重點監控的對象，這並不令人意外。《華爾街日報》的報導中提到，隨著中國高新技術的發展，美國對中國的竊密、監控正遭遇前所未有的困難。這也解釋了為什麼近年來美方將中國一些高科技企業視為“眼中釘”，極盡打壓之能事。近年來，美國制裁了一批以海康威視為代表的中國設備生產企業，編造的理由是這些企業“協助侵犯新疆人權”，然而這套鬼話騙不了任何人，其中一個重要原因，正如《華爾街日報》所揭示的，中國企業的技術進步嚴重阻礙了美國到處搞監控。



一直以來，美方憑借技術優勢監控整個世界，如今至少在中國遭遇了“滑鐵盧”。《華爾街日報》報導稱，中國多年前搗毀了美在華間諜網絡，該網絡至今未能重建，和十年前相比，美國在華開展間諜行動的難度更大了。這次美國是真急了，以至於動手改革其間諜系統，削減在反恐和中東等方面的開支，以便為“經過擴大”的中國滲透項目提供經費。世界苦美久矣，美國在監控監聽全球的“事業”中遭遇挫折，也是大快人心的事情。



今天的中國，堅定維護自己的主權、安全和發展利益，而且維護自身利益的技術手段也在不斷完善強大。美方對他國的監控行為令人不齒。可以預期，任美方如何加大對監控中國的投入，中國只會更加堅定地反制霸凌、保護自身的權益。作為眾多反制美方惡劣行徑的措施之一，就在本月26日，中國宣布制裁長期搜集涉疆敏感信息、為美方涉疆非法制裁提供所謂“依據”的美國情報數據公司卡隆及2名相關人員。



正所謂失道寡助，監控全球，霸凌他國，不會給美國帶來稱霸世界的安全感，只會遭到越來越多國家更頻繁、更強烈的抵制。