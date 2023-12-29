黃國昌：民進黨抗中保台是口號牟私利是生活

科學城物流弊案洪耀福敗訴。黃國昌表示，臭不可聞的科學城物流弊案，洪耀福喬事遭法院認證，秦嘉鴻作偽證被逮，蔡英文該出來道歉！（黃國昌臉書） 中評社台北12月29日電／台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌2021年指控蔡英文核心幕僚洪耀福，為圖利“國策顧問”秦嘉鴻，邀集公營事業高層，協調科學城物流股權轉讓事宜。洪耀福嚴正否認並提告。黃國昌29日表示，媒體詢問洪耀福對他提起刑事自訴妨害名譽的案子今天宣判，洪耀福敗訴，黃有沒有什麼要回應。黃國昌認為，臭不可聞的科學城物流弊案，洪耀福喬事遭法院認證，秦嘉鴻作偽證被逮，蔡英文應該出來道歉！整起科學城物流的弊案，再度赤裸裸地展現了，民進黨的抗中保台只是口號，牟取私利才是生活！



黃國昌29日在臉書發文指出，洪耀福喬事遭法院認證，對於判決結果，他一點也不意外。這一群爛人為了牟取私利，不惜傷害“國家”利益。前華航董事長何煖軒早已親自示範，提告黃國昌四連敗，他講的都是真的，是要告他什麼？洪耀福這種為了遮醜而提起濫訴的可恥行徑，只是凸顯洪的心虛。如今再遭法院判決認證！可笑的是，在庭審過程中，洪耀福傳喚“總統府國策顧問”、也是小英之友會總團長秦嘉鴻為洪作證，結果秦嘉鴻也證實的確有“民進黨中央喬事會議”。洪耀福的訴訟策略，令人噴飯！

