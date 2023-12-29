剛果（金）駐華大使：“推動各國共同發展”

這是9月24日拍攝的位於剛果（金）上加丹加省的薩卡尼亞陸港（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京12月29日電／據人民日報報導，“共建‘一帶一路’促進了中國和世界其他國家的互聯互通，剛果（金）是這一倡議的受益者。”剛果（金）駐華大使巴盧穆埃內日前在接受記者採訪時表示，非洲國家期待共建“一帶一路”合作繼續走深走實，促進非中合作互利共贏。



今年以來，巴盧穆埃內走訪中國多地。“我充分感受到中國發展的新氣象，見證了非中合作蓬勃生機，這十分振奮人心。”巴盧穆埃內說，中國取得了舉世矚目的發展成就，並積極與世界共享發展機遇。“共建‘一帶一路’推動各國共同發展進步，是一個包容開放的國際合作平台，具有很強的吸引力。”



巴盧穆埃內說，剛果（金）與中國的友誼歷久彌堅，剛果（金）發展進步也得益於與中國的合作。從上世紀中國政府援建的人民宮及烈士體育場等項目，到2020年正式移交的上加丹加省綜合示範醫院，再到眾多的道路建設項目、旱稻試種等農業合作等，兩國合作領域廣泛，成果豐碩。



巴盧穆埃內表示，2021年1月，剛果（金）與中國簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄後，許多重大工程都在穩步推進。位於剛果（金）首都金沙薩周邊的金蘇卡220千伏變電站項目今年11月正式落成，金沙薩市區的中部非洲文化藝術中心也已進入竣工衝刺階段。這些工程體現了共建“一帶一路”給剛果（金）和整個非洲地區帶來的好處。未來兩國深化共建“一帶一路”框架下高質量合作，啟動更多交通基礎設施建設項目，將助力剛果（金）成為非洲互聯互通的中心。



“共建‘一帶一路’持續拓展在綠色、數字、創新等領域的新增長點，具有巨大潛力。”巴盧穆埃內表示，赤道附近的剛果盆地擁有世界第二大熱帶雨林，其主體位於剛果（金）境內，剛果（金）可以為減緩全球變暖發揮重要作用。中方2021年宣布啟動的中國對非合作“九項工程”中就有綠色發展工程，中國承諾為非洲援助實施10個綠色環保和應對氣候變化項目，支持“非洲綠色長城”建設，在非洲建設低碳示範區和適應氣候變化示範區等。巴盧穆埃內說：“相關合作將為全球可持續發展發揮重要作用，剛果（金）也將成為受益者。”



“共建‘一帶一路’是一條便利交流交往之路，帶動了共建國家的經濟發展和就業增長。”巴盧穆埃內表示，作為世界第二大經濟體，中國在推動經濟全球化方面發揮了重要作用。非洲國家堅信共建“一帶一路”合作將為促進全球自由貿易、推動全球發展作出新的貢獻。